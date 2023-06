Fort Solis: una versione Xbox arriverà dopo quella PS5 e PC? Il game director dice la propria

Fort Solis è il nuovo gioco thriller e sci-fi di Fallen Leaf and Black Drakkar Games, realizzato con il supporto dell'attore e doppiatore Troy Baker (Joel di The Last of Us Part II) e l'attore e doppiatore Roger Clark (Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2). Sappiamo che arriverà su PC, Mac e PlayStation 5, ma non ci sono informazioni per una versione Xbox Series X|S. Arriverà mai? Secondo il game director James Tinsdale, non è da escludere.

In una recente intervista con GamingBolt, James Tinsdale ha rivelato che, sebbene non sia ancora stata annunciata una versione per Xbox, gli sviluppatori vorrebbero portare il gioco a "ogni pubblico".

"Cerchiamo sempre di portare Fort Solis a ogni pubblico possibile", ha detto Tinsdale a GamingBolt quando gli è stato chiesto di una potenziale versione per Xbox. "Abbiamo recentemente annunciato che il titolo arriverà su Mac e continueremo a lavorare con partner esterni per esplorare strade e piattaforme per future pubblicazioni".

Fort Solis è un gioco sci-fi profondamente fondato sulla narrazione

Ovviamente queste parole non vanno considerate come un annuncio, ma sono comunque positive in quanto non escludono completamente una versione Xbox Series X|S dalle possibili piattaforme. Anche nel caso nel quale arrivi sulla console di Microsoft, non è dato sapere quanto si dovrà attendere. Fort Solis potrebbe essere pubblicato mesi dopo o anche anni dopo. Per ora non possiamo saperlo.

Ricordiamo infine che la data di uscita di Fort Solis è per ora prevista per l'estate 2023, ma non sappiamo nel dettaglio quando. Ricordiamo che abbiamo provato Fort Solis da non molto.