The Realm Online: chiude i battenti dopo 27 anni, è uno degli MMO più longevi di sempre

The Realm Online, uno degli MMO più longevi di sempre, chiuderà i battenti alle 16:00 italiane di venerdì 30 giugno, a quasi 27 anni dal lancio. La conferma è arrivata da Realm Worlds LLC, che ha annunciato l'imminente e imprevista chiusura dei server dopo che la compagnia non è riuscita a ottenere i diritti dell'IP da Norseman Games.

The Realm Online è stato lanciato su PC nell'ormai lontano dicembre del 1996 ed basato sui MUD (Multiplayer User Dungeon), rappresentando dunque un antenato di MMO più "recenti" come World of Warcraft e Final Fantasy 14. Il gioco ha avuto una vita travagliata: originariamente pubblicato da Sierra On-Line, era stato abbandonato dalla compagnia in quanto non era in grado di reggere il confronto con Ultima Online ed Everquest. Successivamente i diritti sono passati prima a World Opponent Network, poi a Codemasters e infine a Norseman Games.

Stando a quanto riferito da Realm Worlds, per lo studio è diventato insostenibile supportare ulteriormente il gioco, in quanto i ricavi stanno fisiologicamente calando di anno in anno, mentre al contrario la percentuale richiesta da Noreman aumenta.

Addirittura pare che i dipendenti di Realm Worlds non siano stati pagati nell'ultimo anno. Per questo motivo la compagnia ha avanzato un'offerta per acquisire i diritti di The Realm Online e ottenere dunque il pieno controllo sul progetto, che tuttavia è stata rifiutata in quanto ritenuta inadeguata, senza proporre una controfferta.

"L'attuale accordo che abbiamo con Norseman Games non ci consente di acquisire l'IP", spiega Realm Worlds. "Ciò ci impedisce di indirizzare più denaro nello sviluppo di contenuti per il gioco. Man mano che le entrate diminuiscono di anno in anno, la percentuale effettiva di entrate che va a Norseman aumenta, rendendo il tutto ancora più difficile. Nessuno dei membri della LLC è stato ricompensato per oltre un anno. Avevamo la piena intenzione di esplorare ogni possibilità per far crescere la base di giocatori, ma senza un modo per acquisire l'IP questo non è praticabile."

Realm Worlds ha aggiunto che se si giungerà a una soluzione prima del 30 giugno, tuttavia, le operazioni riprenderanno. Uno scenario di difficile realizzazione considerando le stringenti tempistiche.

"Conserveremo i backup del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi cinque anni, inclusi tutti i dati dei personaggi dal server della Fortezza di Finvarra e tutto ciò che è in corso e che non è stato ancora completato", ha aggiunto il team.

"Ci siamo divertiti immensamente nei nostri ultimi cinque anni insieme cercando di rendere The Realm un posto migliore in cui giocare. Come tutti sapete, siamo tutti giocatori noi stessi, quindi continueremo a vedervi in giro. Speriamo che lo sviluppo del gioco continui e il gioco ha una vita lunga e appagante".