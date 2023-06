Fallout 4: una mod su DLSS 3 porta il gioco a 60 fps stabili

Il modder PureDark sta lavorando a una mod per Fallout 4 che, sfruttando la generazione di frame in DLSS 3, punta a portare il gioco a 60 fps stabili attraverso i sistemi di upscale e frame generation della tecnologia NVIDIA.

La mod non è ancora stata rilasciata, ma un esempio della sua applicazione è visibile nel video pubblicato qui sotto dal modder, a dimostrazione dei notevoli risultati raggiunti finora dalla modifica in lavorazione.

Si tratta di un altro esempio di applicazione non ufficiale della tecnologia NVIDIA DLSS, come abbiamo visto anche con Skyrim e Resident Evil Village, protagonisti anche loro di mod di questo tipo.

Al momento si tratta solo di una dimostrazione e non sappiamo se questa modifica possa raggiungere una versione definitiva da distribuire al pubblico, tuttavia viene mostrato piuttosto chiaramente come il sistema di generazione di frame e upscale funzioni in maniera convincente in Fallout 4, con un incremento di risoluzione e frame-rate generale.

Il gioco originale soffre in alcune aree di cali di performance, cosa che non sembra succedere con l'applicazione di questa mod basata su DLSS 3. A questo punto attendiamo di vedere se il software sia destinato ad essere distribuito in forma pubblica oppure no.