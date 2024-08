Fallout sta per tornare rifatto completamente in 3D grazie a una mod remake per Fallout 4

Fallout è ancora oggi un gioco incredibile, se si è abbastanza intelligenti da passare sopra alla sua arretratezza tecnica (uscì nel 1997, in fondo). Comunque sia, presto potremo giocarne anche una versione 3D, grazie a una mod di Fallout 4 attualmente in sviluppo, di cui sta per essere pubblicata una demo giocabile .

Scaricare la mod

Si chiama Fallout Vault 13 e fu annunciata per la prima volta nel 2021. Successivamente fu annunciata una demo, ma da allora è calato il silenzio sul progetto, tanto che alcuni ne ipotizzavano la cancellazione. Non è così, perché la demo è quasi pronta e sarà pubblicata a breve. Darà ai giocatori la possibilità di esplorare un'area chiamata The Inyo, che comprende il Vault 13, il Vault 15 e Shady Sands. Trattandosi di una mod di Fallout 4, il team ha dovuto creare un intero deserto per circondare queste aree, completo di caverne aggiuntive e luoghi da esplorare, alcuni dei quali potete vedere nello Shady Sands Showcase del 2022 riportato qui di seguito.

Da allora saranno stati fatti molti passi in avanti in termini di sviluppo. I personaggi principali del gioco originale sembrano essere tutti presenti, a parte Tandi (l'assenza potrebbe essere dovuta a una missione specifica). Attualmente non è chiaro lo stato della mod, a parte per le aree incluse nella demo. Probabilmente le altre parti del gioco sono ancora abbozzate. Comunque sia, intanto potremo farci un'idea di come sta avanzando la lavorazione. Più precisamente la demo di Fallout Vault 13 sarà scaricabile da giovedì 8 agosto dalle 18:00 PDT / 21:00 EDT - venerdì 9 agosto dalle 2:00 BST / 3:00 CEST. Il link per scaricarla sarà pubblicato sul server discord del team di sviluppo.

Cosa aggiungere? A questo punto siamo curiosissimi di sapere come sarà ricreato il Master in 3D.