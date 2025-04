Quanti utenti ha guadagnato Fallout 4 con l'uscita della serie TV? Davvero tanti!

Tutti sappiamo che la serie TV di Fallout , prodotta da Amazon e lanciata su Amazon Prime, è stata una manna dal cielo anche per la serie videoludica. Per adesso però, non c'erano stime precise sulla crescita avuta nel periodo di massima diffusione delle puntate (pubblicate tutte insieme). La compagnia Ampere Analysis ha compensato questa lacuna, facendo conoscere la crescita di utenti di Fallout 4 in relazione al successo della serie, che è stata enorme.

Numeri alle stelle

La serie TV di suo ha superato i 100 milioni di spettatori in tutto il mondo. Si tatta del secondo più grande successo nella storia di Amazon Prime, dietro solo alla prima stagione di Gli Anelli del potere.

Il successo si è tradotto in 9 milioni di utenti mensili in più per il quarto capitolo della serie videoludica, con vendite aumentate del 345% (stando ai dati forniti da IDG Intelligence), forti anche di sconti praticati su tutta la serie nel periodo più caldo. L'aumento delle vendite è durato per un intero mese.

Complessivamente, ad aprile 2024 Fallout 4 ha registrato 10,5 milioni di utenti attivi mensili (MAU), contro i circa 1,5 milioni di marzo. A maggio gli utenti attivi sono stati 9,55 milioni. La metrica MAU è tornata ai livelli di marzo a settembre 2024.

Per il resto, Fallout 5 è ancora lontano all'orizzonte, considerando che attualmente Bethesda si sta occupando di The Elder Scrolls VI. Pare che Microsoft vorrebbe accelerare sulla serie, ma non sappiamo se la cosa si concretizzerà in qualche modo.