Il prezzo di Nintendo Switch 2 non è molto alto in Giappone, in confronto a quello di PS5 e Xbox Series X

Non vi sarà sfuggito che dopo la presentazione di Nintendo Switch 2 , avvenuta nel corso di un Direct dedicato il 4 aprile, si è discusso soprattutto del prezzo della console (dei giochi e di vari servizi), considerato da molti eccessivo. In Europa e nel resto del mondo è decisamente alto, ma in Giappone non così tanto, sopratttuto se lo si confronta a quello delle altre console, in particolare Xbox Series X e PlayStation 5 / 5 Pro, le ammiraglie della concorrenza.

Economica?

Sul forum NeoGAF è stato pubblicato un elenco comparativo dei prezzi delle varie console, espressi in dollari, in cui Nintendo Switch 2 appre come la più economica tra le più recenti, Xbox Series S a parte.

Vediamo l'elenco completo:

PlayStation 5 Pro - 760 dollari USA

PlayStation 5 - 520 dollari USA

PlayStation 5 Digital - 440 dollari USA

PlayStation 4 1Tb - 194 dollari USA

Nintendo Switch 2 - 340 dollari USA

Nintendo Switch Oled - 210 dollari USA

Nintendo Switch - 150 dollari USA

Nintendo Switch Lite - 110 dollari USA

Xbox Series X - 448 dollari USA

Xbox Series S - 320 dollari USA

Naturalmente le console più vecchie, quindi PlayStation 4 e la prima Nintendo Switch, sono più economiche, ma tra quelle moderne è sicuramente la più concorrenziale e va a posizionarsi proprio nella fascia di Xbox Series S, più che in quella di Xbox Series X e PlayStation 5 (come avviene in altri paesi, Italia compresa).