Google licenzia centinaia di dipendenti dalla divisione hardware e software consumer

La nuova ondata di licenziamenti nel mondo tech colpisce di nuovo Google, che ha confermato il taglio di centinaia di posti di lavoro all'interno della divisione Platforms and Devices, responsabile dello sviluppo dei principali prodotti consumer dell'azienda. A riportarlo è The Information, che descrive un ridimensionamento atteso da tempo dopo l'unificazione dei team hardware e software dell'azienda. Platforms and Devices è la divisione che ingloba numerosi settori strategici per Google, tra cui Android, Chrome, Chrome OS, l'hardware della linea Pixel (potete leggere cliccando qui la nostra recensione dell'ultimo Pixel 9a), Nest e Home, e più in generale tutto ciò che riguarda i dispositivi consumer. La ristrutturazione ha origine dall'iniziativa lanciata lo scorso anno da Google per ottimizzare l'efficienza operativa e rendere più snella l'organizzazione, in un contesto economico sempre più competitivo.

Unificazione strategica, ma con conseguenze inevitabili In passato, i team di sviluppo software come Android e Chrome OS operavano separatamente rispetto a quelli hardware. Ma nel 2023 Google ha deciso di fondere queste realtà sotto la guida di Rick Osterloh, ex dirigente Motorola, già a capo della divisione hardware. La scelta è stata spiegata come un passo verso una maggiore coesione tra piattaforma e dispositivi, ma ha generato sovrapposizioni di ruoli e posizioni ridondanti. Google Pixel 9a Le prime avvisaglie di questi tagli erano emerse a inizio anno, quando Google ha lanciato un programma di uscita volontaria, incentivando i dipendenti a lasciare l'azienda in cambio di bonus e pacchetti economici. Ora però si è passati a licenziamenti effettivi, che secondo le stime coinvolgerebbero centinaia di persone, in linea con il trend che ha già visto Google eliminare migliaia di posti di lavoro dal 2023 a oggi.