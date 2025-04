Allo stesso modo, Nintendo Switch 2 arriva dopo il clamoroso successo di Nintendo Switch , con i suoi 150 milioni di unità vendute , e sebbene la nuova console non possa stavolta contare su trovate originali e si ponga più che altro come un mero aggiornamento hardware, per moltissimi utenti tutto questo potrebbe bastare.

Nintendo Switch 2 costa davvero troppo? Memore di come in passato la casa di Kyoto abbia cercato di fare il colpaccio nel 2011, portando nei negozi un handheld a 259,99€ e vendendolo a un bel po' di fan appassionati (me incluso) prima di rendersi conto di aver esagerato e decidendo quindi di tagliare quel prezzo a 169,99€ dopo solo pochi mesi, mi sono giustamente posto la domanda.

Un prezzo legato a questo momento storico?

Il momento storico è particolare, a dir poco. Reduci da crisi produttive e pandemie, con una guerra tuttora in corso che non si sa come andrà a finire, in questi anni abbiamo assistito a un mercato videoludico in controtendenza: anziché calare, come finora è sempre accaduto a fronte di margini di guadagno incrementati per via delle filiere ottimizzate, i prezzi delle console sono aumentati.

Come se non bastasse, l'elezione di Donald Trump ha rilanciato la filosofia protezionistica che l'attuale presidente degli Stati Uniti aveva immaginato già durante il suo precedente mandato, fungendo da ulteriore fattore di rincaro per un'industria che ormai da tempo non sembra riuscire a intercettare nuovi utenti per via della saturazione del settore dell'intrattenimento fra mobile, social e streaming.

I presupposti lasciavano dunque presagire un adeguamento da parte di Nintendo, che subito dopo il Direct del 2 aprile si è concretizzato nell'annuncio di un prezzo pari a 469,99€ per Nintendo Switch 2. Una cifra adeguata o un'esagerazione, come quella dell'esempio che ho fatto in apertura? Sarà il mercato a deciderlo, ma possiamo senz'altro fare un paio di considerazioni.