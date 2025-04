Il leggendario Big Rigs: Over the Road Racing è disponibile su Steam e i giocatori lo stanno amando

Di solito gli esseri umani conservano memoria delle cose particolarmente belle e di quelle particolarmente brutte. Big Rigs: Over the Road Racing non solo rientra nella seconda categoria, ma è una vera e propria leggenda del settore , tanto da essere considerato uno dei videogiochi più brutti che siano mai stati realizzati, capace di far arrossire porcherie quali Superman per Nintendo 64 o Plumbers Don't Wear Ties per 3DO e PC, che al confronto sembrano dei capolavori ultra rifiniti.

Il capolavoro dei giochi orrendi

Stiamo parlando di un gioco con una media voto di 8. No, non 8 su 10, ma 8 su 100.

Forte di recensioni talmente negative da essere passate a loro volta alla storia (come dimenticare quella di Alex Navarro su Gamespot?), fino a oggi non era acquistabile in nessun negozio digitale. Fortunatamente Margarite Entertainment, una nuova etichetta dedita alla ripubblicazione di vecchi "classici", ci ha messo una pezza lanciandolo su Steam, dove è acquistabile per 5,89 euro (4,71 euro in offerta lancio).

Cè anche un DLC gratuito come parte dell'offerta, chiamato "Big Rigs: Over the Road Racing-YOU'RE WINNER", che aggiunge gli obiettivi WINNER, l'esperienza esclusiva WINNER da Midnight Race Club: Supercharged! e la classifica WINNER al gioco.

Da sottolineare che l'editore ha voluto prestare fede all'esperienza originale e il lancio è stato letteralmente disastroso in termini di bug del launcher e di malfunzionamenti vari, che in questo caso è difficile distinguere dalle feature vere e proprie. La situazione è così drammatica che nel giro di poche ore sono state già pubblicate tre patch di aggiornamento.

Ma come hanno reagito gli utenti di Steam a questo gioco di corse tra camion in cui non funziona praticamente niente? Molto bene, in realtà, visto che attualmente Big Rigs: Over the Road Racing ha il 79% di recensioni positive sulla piattaforma (naturalmente la maggior parte sono ironiche).