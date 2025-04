God of War fu rinviato di sei mesi perché Shuhei Yoshida trovò delle cose che non funzionavano

Non è strano che i videogiochi appaiano incompleti anche solo pochi mesi prima del lancio. In alcuni casi, però, sono troppo incompleti. Ad esempio il God of War del 2018, come è emerso dal racconto dell'ex dirigente di PlayStation Shuhei Yoshida , che lo provò sei mesi prima della data d'uscita prevista internamente, secondo cui il titolo di Santa Monica Studios versava in uno stato pessimo, tanto che rimase così "inorridito" da posticiparlo di altri sei mesi per dare al team il tempo di rifinirlo.

Orrore da Sparta

"Ero inorridito," ha affermato Yoshida in un'intervista concessa al Substack Game File.

Kratos ha avuto bisogno di più tempo per tornare in piena forma

"Non ho detto che il gioco fosse orribile." Ha specificato Yoshida, per poi spiegarsi meglio: "Era uno dei giochi più grossi tra quelli che avevamo in sviluppo," ricorda. "L'azienda aveva aspettative enormi e lo aveva presentato in modo straordinario. Ma mancavano, tipo, sei mesi al lancio (era previsto per il 2017 Ndr). Visitai lo studio e Cory Barlog fece una presentazione e mi lasciò giocare. Il gioco era completo forse all'80%. Ma faticai davvero a giocare il livello che Cory voleva che provassi. Il nemico mi colpiva da dietro la telecamera. Mi sentii davvero preso in giro. E c'erano alcuni problemi di frame rate e diverse cose non funzionavano."

Semplicemente, Sony non poteva permettersi che God of War facesse fiasco."Pensando al tempo rimasto per il team e alle enormi aspettative dell'azienda e forse anche dei giocatori, pensai, 'Questo è un problema,'" ha detto Yoshida. "Ma, siccome Cory è un tipo così creativo, una persona gentile e appassionata, non potei dirglielo. Anche se la mia espressione facciale era abbastanza chiara."

"Dopo l'incontro, tornai nell'ufficio di Shannon Studstill (produttrice esecutiva del gioco) e le dissi, 'Abbiamo un problema,'" ha poi spiegato Yoshida. "E alla fine riuscimmo a posticipare il gioco, che doveva uscire a ottobre di quell'anno. Lo spostammo ad aprile dell'anno successivo. Quindi sei mesi dopo. La scelta aiutò davvero il team a rifinirlo."

L'ultimo gioco lanciato da Santa Monica Studio è stato God of War Ragnarok. In questo momento non ci sono giochi annunciati, provenienti da quelle sponde.