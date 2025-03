Un trailer rende omaggio a Kratos per il ventennale di God of War

Ridotto in fin di vita sul campo di battaglia, il feroce guerriero spartano strinse un patto con il dio Ares perché gli donasse la forza per sconfiggere i propri avversari, ma questi poteri oscuri resero Kratos talmente inarrestabile e furioso da finire per uccidere anche sua moglie e sua figlia.

Il nuovo Kratos

Nel nostro speciale sui vent'anni di God of War abbiamo parlato di come Santa Monica Studio sia riuscita a reinventare il mito di Kratos a partire da God of War, nel 2018, raccontando di come il guerriero avesse trovato finalmente la pace nelle terre del nord.

In compagnia di suo figlio Atreus, l'ex Fantasma di Sparta ha tuttavia dovuto rimettersi a combattere quando Odino e gli dei norreni hanno percepito la sua presenza, mandando degli emissari per eliminarlo.

Gli ultimi due capitoli della saga parlano appunto di questo percorso, dell'evoluzione del personaggio e del suo nuovo ruolo di padre, che tuttavia portano con sé nuove e tremende sfide da superare.