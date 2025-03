God of War compie venti anni e Sony dà il via alle celebrazioni

Sony ha dato il via alle celebrazioni per i venti anni di God of War: il prossimo 22 marzo cadrà il ventesimo anniversario dall'uscita del primo capitolo dell'iconica serie, diventata nel corso del tempo uno dei franchise più importanti e popolari di PlayStation.

I festeggiamenti partiranno il 20 marzo con un aggiornamento gratuito per God of War Ragnarok su PS4, PS5 e PC che introdurrà il pacchetto Dark Odyssey: un set che riprende i classici colori nero e oro per nuove armature di Kratos, Atreus e Freya, insieme a nuove skin per armi e scudi che renderanno l'esperienza ancora più epica.

Dal 15 al 23 marzo, presso la Gallery Nucleus di Los Angeles, si terrà inoltre una mostra dedicata ai vent'anni di God of War che ospiterà artwork esclusivi e memorabilia appartenente alla serie. Gli amanti del collezionismo potranno approfittare delle collaborazioni con Cook and Becker, Fangamer e Laced Records su stampe artistiche, peluche del mitico Jörmungandr e una monumentale raccolta di vinili con le colonne sonore della saga.

E se volete approfondire la storia dietro le quinte, il prossimo 17 marzo si apriranno le prenotazioni per la God of War: 20th Anniversary Retrospective, un doppio volume che racconta due decenni di sviluppo attraverso interviste e bozzetti esclusivi.