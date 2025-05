God of War ebbe così tanto successo che Sony pretese Ragnarök nella metà del tempo, lungo il doppio e con più boss

A raccontarlo è stata Ariel Lawrence, game director di Santa Monica, che ha raccontato la sua esperienza lavorativa . "Non sapevamo come sarebbe andato God of War," ha raccontato. "Quando uscì finalmente, ci dicemmo: 'Wow! Piace a tutti.'"

Il successo del reboot di God of War (2018) fu tale che i dirigenti di Sony chiesero a Santa Monica Studio, lo sviluppatore, di produrre velocemente un seguito grosso il doppio, con più nemici e più boss. Il classico miracolo, che portò a God of War Ragnarök (2022).

Gli eroi di Santa Monica

Come saprete bene, soprattutto da italiani, quando sul lavoro si ottengono dei risultati spesso si viene lautamente ricompensati con delle richieste lavorative ancora più gravose, come in questo caso.

"La compagnia si è presentata dicendo: 'Ok, farete il secondo. E lo farete nella metà del tempo, e sarà il doppio più lungo, con più boss e nemici,'" ha ricordato Lawrence. "E noi tutti abbiamo reagito dicendo: 'Va bene.'"

In realtà, Ragnarök ha preso molto da God of War, ma è comunque un gioco così grosso da aver richiesto una quantità mastodontica di lavoro. Considerate che ha circa 100 ore di contenuti, una vera enormità, che richiedono molto tempo per essere realizzati.

"Ce l'abbiamo fatta," ha detto Lawrence, aggiungendo: "Non ricordo di aver dormito molto in quegli anni. Quell'enorme corsa credo che sia uno dei miei momenti preferiti. Fu pura follia."

Speriamo che non siano stati costretti a fare troppo crunch. Comunque sia, tutto è bene quel che finisce bene ed entrambi i God of War del nuovo corso sono giocabili su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.