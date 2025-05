Iron Man di EA Motive avrà dei grossi livelli single player, stando a un annuncio lavorativo

EA Motive è alla ricerca di un level designer per il gioco di Iron Man . La buona notizia è che sta cercando qualcuno di specializzato nella realizzazione di " grandi livelli per giocatore singolo ". L'annuncio in sé non fornisce molti dettagli sul gioco: "Motive è alla ricerca di un Level Designer per creare livelli di gioco estremamente divertenti e appaganti che siano in linea con la nostra visione creativa."

Un gioco di ruolo d'azione?

Si parla di un titolo con elementi single player nella sezione "Responsabilità", in cui viene appunto detto ai candidati che, nel caso in cui vengano presi, dovranno "progettare e costruire grandi livelli per giocatore singolo" per il titolo in sviluppo, rispettando i vincoli creativi del progetto.

Il gioco potrebbe includere anche elementi da gioco di ruolo, dato che una delle qualifiche richieste è "esperienza in giochi di ruolo d'azione per giocatore singolo, come level designer e / o come giocatore appassionato."

Difficile dare un'interpretazione precisa all'annuncio. Visto il protagonista, è probabile che i level designer dovranno lavorare a dei grossi livelli che daranno spazio alle sue abilità, in particolare quella di volare a grandi velocità. Difficile dire se sarà un open world o se sarà diviso in tanti livelli molto grossi. Non ci resta che aspettare la presentazione del gioco per saperne di più.