Marvel's Iron Man potrebbe essere mostrato molto presto: c'è una presentazione di EA Motive alla GDC 2025

Il fatto che il gioco venga specificamente menzionato all'interno della descrizione del panel fa pensare che, in tale occasione, venga anche mostrato in qualche modo, e si tratterebbe di una novità importante visto che del gioco non si parla ormai da quasi un paio d'anni.

Questo perché in tale giornata è stato fissato un evento di presentazione alla GDC incentrato sulla tecnologia grafica e guidato da un artistica di Electronic Arts, il quale a quanto pare incentrerà il suo discorso su alcuni titoli sviluppati da Motive come il remake di Dead Space e proprio il nuovo Iron Man.

Una lunga attesa

Durante la GDC 2025, che si terrà la prossima settimana ci sarà dunque un evento chiamato "Advanced graphics summit: revolutionizing texture pipelines", ovvero un evento molto tecnico e destinato agli addetti ai lavori, fissato per il 17 marzo, ma da questo potrebbero emergere informazioni utili anche al pubblico, per quanto riguarda Marvel's Iron Man.

La GDC 2025 si terrà dal 17 al 21 marzo a San Francisco

L'argomento del panel è incentrato soprattutto sulla lavorazione delle texture e le soluzioni adottate in particolare da EA e Motive per accelerare i tempi di produzione pur mantenendo un alto livello di qualità. "EA Motive e SEED hanno deciso di affrontare questo problema di petto e presenteranno i risultati ottenuti sviluppando Texture Sets per Dead Space, Iron Man e altri", si legge nella presentazione del panel.

"Texture Sets è un ripensamento moderno della pipeline delle texture, che riunisce insiemi di texture correlate in un'unica risorsa e adotta un approccio estensibile e guidato dai dati all'authoring, all'elaborazione e al campionamento delle texture".

Non proprio un evento studiato per il pubblico, ma è possibile che da questo possano emergere materiali e informazioni sul gioco di Iron Man. D'altra parte, il gioco è stato annunciato nel settembre del 2022 e poi non si è praticamente già fatto vedere: in base alle informazioni trapelate dovrebbe essere un open world basato su Unreal Engine 5.