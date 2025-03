Dei Ray-Ban Meta trasparenti sfilano alla Paris Fashion Week grazie a una collaborazione esclusiva

I Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition, prodotti in soli 3.600 esemplari, si distinguono per l'iconica montatura Wayfarer in Nero Trasparente con lenti Grigio Specchiato e il logo Coperni sulle aste. Un design elegante e sofisticato che incarna la fusione tra stile e tecnologia.

In occasione della Settimana della Moda di Parigi, Meta ha presentato i nuovi occhiali Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition , nati dalla collaborazione con il brand francese Coperni. L'annuncio è avvenuto durante la sfilata Autunno Inverno 2025 di Coperni, dove le modelle hanno indossato gli occhiali per registrare dalla passerella, mettendo in mostra le capacità di registrazione a mani libere del dispositivo.

Dettagli e prezzo dei Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition

Stando al comunicato di Meta, la scelta di Coperni come partner per questa collaborazione non è casuale. Il brand francese ha incentrato la sua sfilata sul tema della "comunità digitale", un concetto chiave anche per Meta. La sfilata è stata inoltre abbinata a un LAN party di 24 ore con 200 partecipanti, a sottolineare ulteriormente il legame con il mondo digitale.

La montatura trasparente dei dei Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition

Oltre al design esclusivo, gli occhiali offrono tutte le funzionalità dei modelli standard Ray-Ban Meta, come il supporto per Shazam, la ricerca e riproduzione vocale di contenuti su Spotify e Amazon Music e l'assistenza di Meta AI. Per gli utenti del programma Early Access negli Stati Uniti e in Canada, sono disponibili anche funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale e traduzione in tempo reale tra inglese e spagnolo, francese o italiano.

I Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition sono disponibili per l'acquisto online sui siti web di Coperni, Meta e Ray-Ban a partire da oggi, lunedì 10 marzo, al prezzo di 549 dollari.

Voi che cosa ne pensate di questo design? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.