Il display intelligente di Apple arriverà più tardi del previsto per colpa di Siri

Il rinvio dell'hub per la smart home con Siri

Si prevede che quello con display sarà il primo hub per la casa intelligente di Apple con supporto per Apple Intelligence e che funzioni su tvOS. Dovrebbe supportare app native di Apple come Calendario, Note e Messaggi. Ma la versione attuale di Apple Intelligence non offre funzionalità per la casa intelligente, quindi la messa in commercio di un display intelligente legato all'aggiornamento dell'intelligenza artificiale di Siri non avrebbe molto senso al momento.

La modalità StandBy di iPhone ci dà un'idea di come potrebbe essere l'interfaccia del nuovo dispositivo

La scorsa settimana Apple ha dichiarato che il suo assistente intelligente aggiornato sta richiedendo "più tempo di quanto pensassimo" e che per questo arriverà nel corso del "prossimo anno". Questo suggerisce che dovrebbe non essere una funzionalità di iOS 18 come promesso originariamente.

Questo ritardo potrebbe dare ai concorrenti di Apple, Amazon e Google, un vantaggio nel mercato dei display intelligenti. Amazon ha recentemente annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale in Alexa con Alexa Plus. Il lancio è previsto a partire dalla sua linea di display intelligenti Echo Show. Google ha invece iniziato l'integrazione di Gemini in alcuni altoparlanti Nest a dicembre.

Voi che cosa ne pensate del rinvio? Aspettavate il display intelligente di Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.