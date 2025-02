Quanto costa Alexa+? Amazon svela il prezzo del suo nuovo assistente virtuale potenziato

Va precisato che questo è vero per gli USA, dove Prime ha un costo superiore a quello italiano (49,90 €/anno contro i 139 $/anno degli Stati Uniti d'America). Non è affatto detto che Alexa+ sarà distribuito nello stesso modo in tutte le nazioni.

Alexa Plus modifica l'interfaccia dei dispositivi Echo Show

Con l'arrivo di Alexa+, Amazon ha anche cambiato l'interfaccia utente dei dispositivi Echo Show per adattarsi al nuovo assistente IA. Arriva infatti un nuovo display adattivo per i modelli con lo schermo più grande che mostrano i contenuti in modo diverso a seconda della distanza dell'utente.

L'interfaccia di Alexa Plus sugli Echo Show più grandi

Possiamo aspettarci funzioni per accedere al calendario, alla musica, a una versione migliorata della sezione Per te e anche ai controlli della casa intelligente. Ovviamente Alexa Plus è compatibile anche con l'app per smartphone e web.

Questa tecnologia è basata su Amazon Bedrock con l'uso di LLM avanzati, compresi anche Nova e Anthropic. Alexa+ usa il modello di linguaggio migliore a seconda della specifica attività. Tra le varie funzioni che il dispositivo può svolgere vi è il fatto che permette di fare ricerche di specifici punti di film e serie TV.