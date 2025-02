Alexa+ di Amazon promette di trovare l'esatto punto di un film che volete vedere con poche parole

La funzione di Alexa+ presentata da Amazon

L'azienda ha mostrato la nuova funzione durante un evento stampa a New York, dove ad Alexa+ è stata posta una domanda su un film in cui Bradley Cooper cantava una canzone. Dopo che Alexa+ ha risposto che il film era "A Star is Born", l'utente ha potuto chiedere ad Alexa+ di saltare alla scena del film in cui canta.

Amazon Echo supporta la versiona base di Alexa

Amazon fa notare che è possibile guidare Alexa+ verso la scena corretta utilizzando, tra l'altro, dettagli come il nome dell'attore o del personaggio o una citazione.

Inoltre, i possessori di dispositivi Alexa+ potranno chiedere all'assistente informazioni sulla canzone ascoltata durante i titoli di coda di uno show televisivo, anche se non ne conoscono il titolo o l'artista.

Questa funzione si aggiunge a una serie di altri aggiornamenti che consentono ad Alexa+ di collaborare con altri dispositivi nelle case intelligenti dei consumatori, tra cui strumenti per spostare la musica tra vari dispositivi da una stanza all'altra, strumenti che offrono riepiloghi di eventi nella casa intelligente (ad esempio se la spazzatura è stata portata fuori) e non solo.