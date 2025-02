Amazon pronta a rivoluzionare Alexa: ecco cosa aspettarsi dal grande evento

L'azienda di Jeff Bezos svelerà il nuovo Alexa potenziato dall'intelligenza artificiale generativa. Possibili anche nuovi dispositivi Echo e aggiornamenti per Fire TV.

Amazon si prepara a presentare importanti novità per Alexa in un evento dedicato, che si terrà oggi, 26 febbraio 2025 a New York. La grande attesa riguarda il lancio del nuovo assistente vocale basato su intelligenza artificiale generativa, una trasformazione che potrebbe ridefinire il ruolo di Alexa nelle case degli utenti. Tuttavia, tra ritardi e indiscrezioni su difficoltà nello sviluppo, resta il dubbio se l'azienda riuscirà davvero a mantenere le promesse. L'evento sarà guidato da Panos Panay, nuovo responsabile dei dispositivi e servizi di Amazon, segnalando possibili annunci di nuovi dispositivi hardware, tra cui un aggiornamento per la linea Echo.

Un Alexa più intelligente e proattivo Amazon ha annunciato per la prima volta il suo "nuovo" Alexa nel settembre 2023, ma da allora sono emersi pochi dettagli concreti. La nuova versione dell'assistente vocale dovrebbe integrare modelli di linguaggio avanzati, tra cui Titan di Amazon e, secondo alcune fonti, anche la tecnologia di Anthropic. Alexa in azione Secondo le anticipazioni, il nuovo Alexa dovrebbe migliorare notevolmente nel comprendere il linguaggio naturale, permettendo interazioni più fluide e intuitive. Ciò significa che sarà possibile dare comandi multipli in un'unica frase, come ad esempio: "Alexa, spegni le luci, chiudi la porta e imposta il termostato su modalità notturna". Inoltre, grazie a una maggiore integrazione con i dispositivi smart home, Alexa potrebbe essere in grado di anticipare le esigenze degli utenti, ad esempio inviando il robot aspirapolvere quando si dice semplicemente "Alexa, il pavimento è sporco". Tuttavia, la sfida più grande sembra essere bilanciare le capacità avanzate di AI con l'affidabilità, poiché alcune indiscrezioni parlano di problemi legati a risposte errate o eccessiva verbosità dell'assistente.