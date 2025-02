Il PlayStation Store lancia gli “Sconti Folli” su giochi e DLC per PS4 e PS5

Ogni mercoledì il PlayStation Store di Sony si aggiorna con nuove offerte. Questa settimana è il turno degli "Sconti Folli", con il classico ricco e variegato catalogo con centinaia di giochi, DLC ed edizioni speciali in promozione per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle più interessanti.

Partiamo con The Last of Us Parte 1 e 2 Remastered, ora in promozione a 39,99 euro cadauno, con uno sconto del 20%. Non sono gli unici giochi dei Playstation Studios in offerta. Infatti, segnaliamo anche gli sconti su Horizon Zero Dawn Remastered a 39,99 euro, Horizon Forbidden West Complete Edition e LEGO Horizon Adventures a 49,69 euro.