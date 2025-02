Due giochi di PS Plus Extra e Premium di aprile sono già stati confermati

I giochi del PS Plus vengono annunciati mese per mese, con periodi specifici per i titoli del livello Essential e quelli di Extra e Premium . Alle volte però è possibile avere un'idea un po' più a lungo termine di cosa aspettarsi. Ad esempio, già ora - a febbraio - abbiamo un'idea di un paio di giochi che saranno disponibili su PS Plus Extra (e quindi disponibili anche per gli abbonati Premium).

I giochi di PS Plus Extra di aprile 2025

Blue Prince sarà disponibile su PlayStation Plus Extra sin dal lancio, previsto per il 10 aprile. Precisiamo che il gioco sarà pubblicato anche su Game Pass. Parliamo di un gioco d'avventura e puzzle. Lo scopo è esplorare Mt. Holly e trovare la fantomatica Stanza 46. Il luogo in cui ci troviamo è però in continuo mutamento e noi dovremo capire come arrivare a destinazione, scegliendo quali stanze far apparire di fronte a noi e come creare la nostra strada verso il nostro obiettivo. L'edificio si resetta però a ogni alba, annullando ogni progresso tranne i potenziamenti permanenti ottenuti. Di ciclo in ciclo dovremo riuscire a comprendere come arrivare al finale.

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 è invece la seconda parte della avventura narrativa di Don't Nod. La prima parte è già disponibile su PlayStation Plus Extra. L'uscita è fissata per il 15 aprile. Per sapere di più di questo gioco, potete leggere la nostra recensione di Tape 1.