Fable si mostra in un nuovo video che racchiude affascinanti scene inedite tra gameplay e intermezzi

L'annuncio del rinvio di Fable è arrivato attraverso un podcast video in cui Craig Duncan, capo degli Xbox Game Studios, ha anche mostrato qualche spezzone inedito del gioco, a dimostrazione di come lo sviluppo stia comunque procedendo per il meglio.

Tali scene sono state montate tra loro in sequenza da IGN, in modo da poter essere viste tutte insieme senza dover seguire tutto il podcast con Craig Duncan, e potendo concentrarci meglio sugli aspetti visibili di Fable, che appare davvero in gran forma nonostante sia stato rinviato al 2026.

In effetti, la qualità che emerge da questo breve montaggio di scene conferma quanto di buono avevamo visto già nei trailer ufficiali, sebbene si tratti ancora di filmati "pre-alpha", ovvero non indicativi di quella che sarà la qualità finale del gioco, ancora in pieno sviluppo.