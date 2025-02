Fable è stato rinviato: annunciato un nuovo periodo di uscita dell'atteso gioco di Playground Games

Da un'intervista a Craig Duncan di Xbox veniamo a sapere che Fable è stato rinviato, puntando ora al 2026 come vago periodo di uscita, ma evidentemente con la certezza che non riuscirà ad arrivare entro quest'anno, come era stato invece riferito in precedenza.

L'annuncio si trova all'interno di un podcast di 20 minuti pubblicato oggi sui canali ufficiali di Xbox, dunque non è una comunicazione specifica, ma viene riferito dallo stesso Duncan, che è ora capo di Xbox Game Studios dopo la sua lunga militanza presso Rare, dunque possiamo prenderlo decisamente per buono.

L'affermazione sullo spostamento al 2026 è arrivata in risposta a una domanda specifica proprio sull'andamento dei lavori su Fable, che a quanto pare sto procedendo molto bene ma avrà bisogno di più tempo e non riuscirà ad arrivare entro la fine del 2025.