Fable potrebbe arrivare già al lancio su PS5 e Nintendo Switch 2, secondo una testata spagnola

Come abbiamo visto già in altre occasioni, con il recente annuncio di un altro gioco Xbox approdare su PS5 si riaccendono diverse voci di corridoio su altri titoli destinati a fare il medesimo salto, ma in questo caso si registra anche qualcosa di piuttosto inedito, con una testata spagnola a sostenere addirittura che Fable sarà disponibile già al lancio anche su PS5 e Nintendo Switch 2, oltre che su PC e Xbox Series X|S.

La questione viene riferita da Vandal, rivista spagnola piuttosto nota nel proprio paese ma la cui affidabilità non è certissima, tuttavia considerando l'andamento attuale di Microsoft con i giochi Xbox l'eventualità non sarebbe da escludere a priori.

Dopo l'annuncio di Forza Horizon 5 su PS5 ovviamente le voci su altri titoli in arrivo si sono nuovamente scatenate, così come successo anche in seguito all'annuncio dei primi titoli Xbox portati su altre piattaforme come Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded.