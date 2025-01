Il cosplay di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia mee_10_10 sembra uscito dall'anime

Dopo il manga, anche l'anime di My Hero Academia sta per volgere alla conclusione con la Stagione 8 in programma per ottobre di quest'anno. In attesa di vedere animate le ultime imprese dei protagonisti dell'opera di Kōhei Horikoshi, vediamo un ottimo cosplay di Momo Yaoyorozu firmato da mee_10_10.

Momo Yaoyorozu è una studentessa della classe 1-A dell'istituto Yuei, aspirante a diventare un'eroina professionista. Il suo nome da eroina è "Creaty", un appellativo che riflette perfettamente la sua abilità unica di creare qualsiasi oggetto utilizzando le cellule del suo corpo, a condizione che conosca la struttura molecolare dell'oggetto stesso, che si tratti di un semplice bastone di ferro o di un potente cannone da guerra.