Il cosplay di Ai Hoshino da Oshi no Ko di aloeveraiskawaii è da vera idol giapponese

Oshi no Ko rientra tra di diritto le opere giapponesi di maggior successo degli ultimi anni e c'è sicuramente grande attesa per la terza stagione dell'anime. Noi per ingannare l'attesa vi proponiamo un cosplay di Ai Hoshino firmato da aloveraiskawaii.

Oshi no Ko segue le vicende di Goro Amemiya, un ginecologo di una piccola cittadina di campagna che dopo essere stato assassinato si reincarna in Aquamarine, uno dei due gemelli partoriti in gran segreto da Ai Hoshino, sua paziente nonché una giovane idol giapponese di successo di cui è un fan sfegatato. Non aggiungiamo altro per evitare dei grandissimi spoiler a chi ancora non ha visto le prime stagioni dell'anime, ma questo strambo incipit dà vita a una storia che esplora i temi dell'ossessione dei fan delle idol giapponesi, dei lati oscuri dello showbiz e della vita adolescenziale, bilanciando momenti leggeri e comici ad altri più oscuri o drammatici, arrivando persino a toccare elementi del soprannaturale, creando un mix sorprendentemente accattivante.