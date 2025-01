Tsunade nel cosplay di snowy_panpan da Naruto ci incanta sin dal primo scatto fotografico

Naruto ci mette in campo grandi guerrieri e guerriere, abili combattenti che sanno lottare per salvare chi amano e per il proprio Villaggio. Alle volte però persino loro hanno modo di rilassarsi e divertirsi: se nel manga e nell'anime questo tipo di situazioni sono limitate, possiamo rivolgerci al mondo del cosplay per immaginare questi attimi di relax. Ad esempio, snowy_panpan ci propone il proprio cosplay di Tsunade mentre si gode una bevanda.

Tsunade, ricordiamo, è una hokage del villaggio della Foglia. Si tratta di una donna anziana, anche se è stata in grado di mantenere il proprio aspetto giovanile. È una potente guerriera, dalla grande forza fisica, ed è anche in grado di aiutare i propri alleati curandoli con le proprie tecniche, oltre a evocare delle lumache a supporto.