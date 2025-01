iPhone 17 Air: cosa sappiamo sul prossimo smartphone compatto di Apple

Sempre meno mesi ci separano all'annuncio della nuova serie iPhone 17, che come di consueto andrà a comprendere rispettivamente il modello base e iPhone 17 Pro. La nuova serie porterà con sé una novità completamente inedita all'interno della lineup: stiamo parlando ovviamente di iPhone 17 Air, il nuovo presunto modello dalle dimensioni decisamente compatte e ridotte rispetto al resto della lineup, che andrà a competere direttamente con Samsung Galaxy S25 Slim, in uscita a cavallo tra aprile e maggio di quest'anno. Abbiamo quindi deciso di fare un resoconto generale di tutto ciò che sappiamo ad oggi in base ai leak e ai rumor che circolano in rete da diversi mesi: analizziamoli insieme nel dettaglio.

iPhone 17 Air: design e display La prima, fondamentale caratteristica del nuovo iPhone 17 Air sarà senz'ombra di dubbio rappresentata dal suo spessore davvero esiguo rispetto al resto della lineup, diventando potenzialmente l'iPhone più sottile di sempre. Stando ai più recenti rumor, infatti, si parlerebbe di uno spessore di soli 5,5 millimetri, che comporterebbe una differenza di appena 0,4 millimetri rispetto ai recenti modelli di iPad Pro con chip proprietario M4. Un leggero passo indietro invece per Mark Gurman, l'analista di Bloomberg, che avrebbe previsto uno spessore di circa 6,25 millimetri, ovvero 2 millimetri in meno rispetto al recente iPhone 16 Pro. Per fare un semplice confronto, attualmente il record del segmento è detenuto da iPhone 6, con uno spessore di 6,9 millimetri. iPhone 17 Air (design puramente indicativo) Il display di iPhone 17 Air monterà verosimilmente un pannello LTPO OLED, già visto sugli attuali modelli Pro: ciò significherà innanzitutto una frequenza d'aggiornamento più elevata (pari a 120 Hz, garantita dalla tecnologia Pro Motion) e minori consumi. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un singolo sensore da 48 megapixel per il modulo posteriore, accompagnato da un sensore frontale da 24 megapixel sul lato anteriore dello smartphone.

iPhone 17 Air: batteria e autonomia Uno degli aspetti più importanti del nuovo modello iPhone 17 Air sarà sicuramente la batteria, che dovrà rappresentare il giusto compromesso tra lo spessore ridotto e la garanzia di una sufficiente autonomia: in particolare, secondo alcuni rumor del 2023, Apple potrebbe implementare batterie a nanotubi di carbonio, un'innovativa tecnologia che consentirebbe di aumentare la densità della batteria, garantendo conseguentemente più autonomia rispetto alle componenti tradizionali. iPhone 17 Air Parere decisamente diverso nel caso dei rumor più recenti: secondo il leader coreano yeux1122, infatti, Apple potrebbe far uso ancora una volta di batterie tradizionali, a causa di diverse problematiche riscontrate, tra cui la necessità di uno spazio per la SIM, le componenti per la dissipazione termica del calore e tanto altro ancora. Alla luce di questo, iPhone 17 Air potrebbe presentare esclusivamente il supporto ad eSIM, abbandonando di fatto l'utilizzo delle SIM fisiche tradizionali.

Chip e funzionalità Parallelamente al resto della nuova serie, anche per iPhone 17 Air possiamo aspettarci con ragionevole certezza il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, che ricordiamo vedrà la luce in Italia ad aprile di quest'anno. Chip Apple A19 Il supporto ad Apple Intelligence sarà reso possibile dalla possibile implementazione del chip A19, che nel caso specifico di iPhone 17 Air sarà abbinato a 8 GB di RAM. Tra le novità maggiormente attese, iPhone 17 Air potrebbe essere tra i primi modelli ad ospitare il modem 5G proprietario, ideato da Apple e prodotto da TSMC.