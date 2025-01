Un utente di GCC Pokémon Pocket ha speso ogni giorno la cifra massima consentita

GCC Pokémon Pocket è un gioco free to play, con ovviamente una serie di opzioni per spendere soldi reali. Gli sviluppatori invogliano la cosa, ma impongono anche un limite di spesa come è standard per l'industria. Tale limite è in realtà molto alto e nessuno lo raggiunge.

Be', non proprio nessuno. Un giocatore giapponese ha speso infatti circa 8.000 euro raggiungendo il limite ogni giorno.