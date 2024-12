Scegliere le buste in GCC Pokémon Pocket ha veramente effetto? Lo sviluppatore risponde, più o meno

Lo sviluppatore - Creatures Inc. - ha dato una risposta, ma purtroppo non è affatto diretta e definitiva.

GCC Pokémon Pocket si basa fondamentalmente su una cosa: aprire bustine. Certo, poi bisogna anche giocare, ma se non becchi le carte giuste non puoi fare molto. Ovviamente è questione di fortuna, si prende una busta a caso e si vede cosa c'è dentro. Ecco, quel "una busta a caso" non piace molto ai fan, che si domandano se a ogni apertura scegliere una busta o quell'altra , tra quelle a schermo, abbia un effetto oppure no.

Le parole di Creatures Inc.

Parlando con IGN USA, un portavoce di Creatures Inc. ha dichiarato: "Anche se non possiamo condividere informazioni specifiche, vorremmo soffermarci su un aspetto a cui abbiamo prestato particolare attenzione. L'esperienza di apertura è simile a quella del GCC Pokémon da tavolo, e si possono creare le proprie routine per vivere il gioco. Sta a voi decidere quale booster pack prendere e credo che ognuno svilupperà il proprio modo di godersi il gioco. Abbiamo prestato particolare attenzione al processo di selezione del booster pack, all'apertura e all'osservazione delle carte, in modo che fosse divertente".

Il fatto che il portavoce non voglia confermare in modo diretto sembra suggerire che no, non importa quale pacchetto prendete. Sospettiamo però che molti giocatori continueranno a seguire le proprie regole per scegliere la bustina.

Segnaliamo inoltre che GCC Pokémon Pocket ha svelato quali sono tutte le nuove carte de L'Isola Misteriosa e le più rare tra queste.