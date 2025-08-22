1

Final Fantasy 9 scala la classifica del PlayStation Store giapponese per il 25° anniversario

Il 25° anniversario ha fatto bene a Final Fantasy 9, che è riuscito a scalare la classifica del PlayStation Store di PlayStation 4.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/08/2025
Vivi in Final Fantasy 9
Il gioco più scaricato di luglio del PlayStation Store di PlayStation 4 in Giappone è nientemeno che Final Fantasy 9. Il motivo di questo rinnovato interesse del pubblico è facile da spiegare: era il mese del 25° anniversario del gioco, quello da cui si attendevano annunci che non sono mai arrivati.

In origine, Final Fantasy 9 fu lanciato in patria il 7 luglio 2000.

Final Fantasy 9 è riuscito a fare meglio di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva, in seconda posizione, e di Monster Hunter: World, in terza posizione.

Da notare che Dragon Quest XI e Monster Hunter: World erano in classifica anche a giugno (quinto e terzo, rispettivamente), mentre Final Fantasy 9 no. Insomma, i festeggiamenti organizzati da Square Enix a qualcosa sono serviti e molti hanno scelto di rivisitare questo classico, per scoprirlo o, semplicemente, per rigiocarlo.

Va sottolineato che stiamo parlando del PlayStation Store di PS4. Considerando gli anni della console, non stupisce che in tanti vadano alla ricerca di titoli del passato, sfruttando magari qualche offerta. Su PS5 troviamo infatti nelle prime tre posizioni: Death Stranding 2: On the Beach, Elden Ring Nightreign e Wuchang: Fallen Feathers.

Purtroppo l'interesse del pubblico non ha coinciso con annunci da parte di Square Enix, quantomeno relativi a edizioni rimasterizzate o remake.

