La serie animata di Final Fantasy 9 sembra essere tornata in lavorazione, in Francia

In realtà, qualcosa a inizio anno è arrivato, purtroppo il fallimento di Cyber Group Studios . Si era quindi pensato che il progetto fosse morto e sepolto, ma pare che una nuova compagnia, sempre francese, lo abbia recuperato, con l'uscita che sarebbe ora prevista per il 2028.

Se ricordate, nel 2021 era stata annunciata una serie animata basata su Final Fantasy 9 . Doveva realizzarla la società di animazione parigina Cyber Group Studios e molti speravano che sarebbe arrivata per il 25° anniversario del gioco, caduto proprio nel 2025.

La trama

La notizia è stata riportata nel nuovo numero di Écran Total, una rivista francese che si occupa del lato commerciale dell'industria cinematografica e televisiva, dove si afferma che la compagnia che sta lavorando alla serie animata di Final Fantasy 9 ora è Euro Visual.

I personaggi di Final Fantasy 9

L'articolo riporta anche alcune informazioni interessanti, come il fatto che sia una serie in 2D pensata per bambini tra i 6 e i 13 anni. Sarà inoltre composta da 13 episodi, ciascuno della durata di 22 minuti.

C'è anche la sinossi ufficiale: Mel, Koln, Luciola, Théa, Fala e Doc, figli dell'eroe Bibi, sono gli ultimi maghi neri dei quattro continenti. Le loro giornate trascorrono felici nella città di Alessandria, protetta dai suoi amichevoli, ma talvolta curiosi abitanti. Purtroppo, questa esistenza pacifica non è destinata a durare... Un giorno, Koln scopre Mel trasformato in una statua nella locanda in cui lavora. Si tratta forse della tragica eredità del padre che torna a perseguitarli?

Per il resto, vi ricordiamo Final Fantasy 9 è disponibile su PS4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X e S), Nintendo Switch (retrocompatibile con Nintendo Switch 2), iOS, Android, Steam e Xbox Store per PC.