Il minigioco del salto della corda di Final Fantasy 9 è impossibile? Uno YouTuber lo ha fatto da bendato

L'odiato minigioco è l'incubo di molti completisti, visto che richiede di compiere 1.000 salti di fila . Lo YouTuber Played To Completion in passato aveva già dimostrato di potercela fare, ma ora ha voluto andare oltre. Lo ha fatto da bendato.

Ah, il salto della corda. Un ottimo passatempo per grandi e piccini, per divertirsi assieme e per fare del sano movimento fisico, che fa bene alla mente e al corpo. Be', non sempre. Non nel caso in cui si parli del salto della corda di Final Fantasy 9 .

Il video della sfida di Final Fantasy 9

Per chi è confuso, ecco una rapida spiegazione. Nelle primissime fasi dell'avventura, mentre si controlla Vivi, è possibile affrontare un minigioco parlando con tre bambine che saltano con la corda. Potrebbe sembrare una cosa da nulla, essendo un passatempo infantile, ma è in realtà una sfida in grado di spezzare corpo e mente.

Il problema non è solo dover fare mille salti, ma il fatto che il ritmo cambia dopo certi intervalli (precisamente, dopo 20, 50, 100, 200 e infine 300 salti). Inoltre, come spiegato dallo YouTuber, quando si raggiunge 200 viene aggiunto un difficile doppio salto nella sequenza di movimenti. Inoltre, anche dopo l'ultima modifica in realtà si è a poco meno di un terzo dell'intera sfida.

Farlo da bendati è ovviamente ancora più difficile, ma secondo Played To Completion "raggiungere 1.000 salti richiede pratica, memoria muscolare, un buon senso del ritmo ed essere in grado di contare nella propria testa, a meno che non usi uno script per aiutarti." Aggiunge anche: "Questa sfida ti fa apprezzare cose che diamo per scontate, come i nostri occhi".

Il risultato finale sono stati 1.168 salti senza fermarsi, da bendato e usando solo l'audio come guida. Se siete amanti del videogioco, ricordiamo che la serie animata di Final Fantasy 9 sembra essere tornata in lavorazione, in Francia.