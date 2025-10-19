Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere stato bloccato da Square Enix, per un noto leaker

Tuttavia, il fatto che continui a non esserci alcuna informazione al riguardo inizia a mettere in dubbio l'esistenza stessa del progetto, dunque è normale che emergano diversi interrogativi sul fatto che questo titolo sia effettivamente previsto.

Potrebbe essere abbandonato del tutto

Considerando il successo di Final Fantasy 7 Remake, è possibile che Square Enix decida di portare avanti un altro progetto del genere, ma ci sono davvero molti interrogativi al riguardo.



Considerando anche la quantità di tempo a risorse che il progetto Remake del del settimo capitolo sta richiedendo, viene da domandarsi se Square Enix possa davvero avere intenzione di imbarcarsi in un'altra produzione simile, sebbene sia probabile che possa adottare un approccio più "semplice" nell'adattare altri capitoli della serie in forma moderna.

La scelta sul nono capitolo, dopo il settimo, non sarebbe nemmeno scontata, dunque anche questo è da valutare, ma la presenza continuativa di voci e indizi hanno fatto pensare che il progetto Final Fantasy 9 Remake potesse effettivamente essere una realtà.

In ogni caso, la questione potrebbe essere rimessa in dubbio, visto che Nate the Hate sostiene che il progetto possa essere stato bloccato, forse definitivamente: "Non ho nuove informazioni da condividere", ha riferito il leaker, "Per ora, direi che il gioco è bloccato e non è noto se Square Enix voglia tornare sullo sviluppo oppure no".

Per quanto riguarda la serie, di recente è stato presentato Dissidia Duellum Final Fantasy, mentre ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake e Rebirth (così come la terza parte) sono in arrivo anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.