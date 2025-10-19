EA Sports FC 26: prosegue il Ratings Reload con il Team 2, e viene incontro ai fan italiani con tanta serie A

Negli aggiornamenti rientrano infatti diversi nomi noti del calcio nostrano, come Francisco Conceição, Denzel Dumfries, Kevin De Bruyne, Kenan Yildiz e Zion Suzuki , a dimostrazione di come EA stia effettuando una revisione generale delle valutazioni iniziali anche riguardanti i giocatori nel campionato italiano.

Prosegue il ricalcolo del rating dei giocatori

Dopo la prima mandata, ecco dunque il Team 2 con la seconda ondata di giocatori che hanno subito una rielaborazione in EA Sports FC 26 per quanto riguarda statistiche e caratteristiche di gioco.

EA Sports FC 26: Ratings Reload Team 2

L'iniziativa Ratings Reload introduce maggiore dinamismo nella simulazione di calcio EA, aprendo alla possibilità di modificare le caratteristiche dei giocatori in base a una prima valutazione, anche seguendo l'andamento reale dei calciatori.

Attraverso questa campagna, gli sviluppatori accolgono i feedback degli utenti e vanno dunque a ricalcolare le statistiche di vari giocatori, in modo da rispecchiare in maniera più corretta le prestazioni reali di questi elementi.

Di recente era emerso il caso piuttosto clamoroso dalle nostre parti di Yildiz, che aveva ricevuto una valutazione non in linea con le sue potenzialità e aveva portato anche a un particolare siparietto con il giocatore stesso e altri elementi della Juventus.

Questi è infatti uno dei giocatori che hanno subito una modifica nella valutazione, come risulta evidente da questa mandata di nuovi Ratings.

Disponibile da fine settembre, EA Sports FC 26 ha ovviamente già raggiunto vendite incredibili nelle prime settimane.