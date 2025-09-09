EA Sports FC 26 svela i nuovi rating e quello di Yildiz sconvolge Juventus e tifosi: "hanno un problema con me"

La questione, però, è diventata un caso perché Yildiz ha ottenuto un rating complessivo pari a 79 , considerando decisamente basso, anche rispetto alle altre valutazioni dei compagni di squadra, i quali hanno fatto eco allo stupore dell'attaccante turco.

Come una sorta di rito di avvicinamento al lancio, anche quest'anno EA Sports FC 26 ha iniziato a svelare i rating dei calciatori, a partire dai migliori 26 che abbiamo visto nella giornata di ieri, consegnando anche le valutazioni alle squadre partner del gioco, compresa ovviamente la Juventus.

Come abbiamo visto, Electronic Arts sta svelando i nuovi rating per i calciatori di EA Sports FC 26 , attirando ovviamente diversi commenti, ma la nuova valutazione di Yildiz ha decisamente sconvolto Juventus e tifosi , come attesta il video social pubblicato dalla squadra.

Il video social della Juventus con le reazioni

"È una follia", dicono McKennie e David mentre mostrano, nel video qui sotto, la scheda relativa a Yildiz con la valutazione di 79, con lo stesso calciatore turco della Juventus che si mostra piuttosto perplesso.



"Voi ragazzi avete un problema con me", afferma Yildiz, "davvero", dimostrando di non aver preso proprio bene questo nuovo rating, che arriva peraltro dopo altre valutazioni similmente sottotono per lui.

Considerando che, per rimanere all'interno della Juventus, altre valutazioni vedono Kostic con un 81, Locatelli con 84 e Gatti con 80, è difficile pensare che un 79 assegnato a un attaccante ormai fondamentale per il gioco della squadra sia una valutazione equilibrata.

Le critiche non sono tardate ad arrivare nemmeno da parte dei tifosi, come dimostrano i numerosi commenti al video social della Juventus e al post su Instagram sulla questione, dove non mancano i confronti con altri rating per rimarcare lo sbilanciamento evidente.

In ogni caso, come spiegato da EA, la community di FC e i calciatori stessi sono invitati a dire la loro sulle valutazioni dei giocatori attraverso il Ratings Database (online) e sui canali social di FC (nelle sezioni commenti), facendo sapere al team di FC quali valutazioni ritengono corrette o meno. Il forum con i feedback sarà disponibile quando il Ratings Database completo sarà online, venerdì 12, alle ore 21:00 italiane.