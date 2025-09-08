EA sports FC 26 svela i 26 migliori calciatori di questa edizione, vediamoli in ordine di rating

Electronic Arts continua a svelare i rating di EA Sports FC 26 annunciando i 26 migliori calciatori e calciatrici di questa edizione: vediamo dunque la classifica dei Top 26 in termini di OVR per quanto riguarda giocatori maschili e femminili.
Quest'anno, per la prima volta, in cima alla classifica troviamo Mohamed Salah con un punteggio complessivo di 91, pari a quello di Kylian Mbappé, che si piazza subito dopo nella top 26.
Tra gli altri elementi di spicco troviamo il giovane talento Lamine Yamal, che entra nella Top 10 per la prima volta avendo ottenuto il maggior incremento di valutazione (+8 punti) rispetto allo scorso anno, mentre Alexia Putellas e Aitana Bonmatí condividono per la prima volta nella storia di FC il podio della classifica Top 10 delle calciatrici con un OVR di 91.
Tante novità in top 10
Oltre a Yamal, diverse altre variazioni notevoli sono emerse rispetto a EA Sports FC 25, con varie novità visibili per la prima volta nella Top 10 della classifica per OVR.
Tra questi figurano Raphinha (+5) e Hakimi (+5) tra gli uomini, e Mariona (+5), Russo (+4) e Shaw (+3) tra le donne.
Electronic Arts ricorda che la community di FC e i calciatori stessi sono invitati a dire la loro sulle valutazioni dei giocatori attraverso il Ratings Database (online) e sui canali social di FC (nelle sezioni commenti), facendo sapere al team di FC quali valutazioni ritengono corrette o meno. Il forum con i feedback sarà disponibile quando il Ratings Database completo sarà online, venerdì 12, alle ore 21:00 italiane.
Vediamo intanto la classifica dei Top 26 tra i calciatori di EA Sports FC 26:
- Salah - 91
- Mbappé - 91
- Dembélé - 90
- Rodri - 90
- van Dijk - 90
- Bellingham - 90
- Haaland - 90
- Raphinha - 89
- Yamal - 89
- Hakimi - 89
- Vitinha - 89
- Donnarumma - 89
- Pedri - 89
- Kimmich - 89
- Alisson - 89
- Kane - 89
- Valverde - 89
- Vinicius Jr. - 89
- Wirtz - 89
- Courtois - 89
- Lewandowski - 89
- Lautaro Martinez - 88
- Isak - 88
- Musiala - 88
- Gabriel - 88
- Saka - 88
Nel corso di questa settimana saranno annunciate le valutazioni complete dei giocatori per gli oltre 750 club e più di 35 campionati disponibili in FC 26.
Di recente abbiamo visto che la Zlatan FC arriva in EA Sports FC 26, con tutta la sua carica di simpatia e che il gioco proporrà 170 giocatori della Serie A Enilive con volti reali, comprese ICONE storiche.