Nintendo Switch 2 è davvero la console perfetta per le terze parti? Sebbene i numeri non stiano premiando gli sforzi dei diversi publisher attualmente impegnati nel portare sulla nuova piattaforma ibrida i loro ultimi giochi, dal punto di vista tecnico la questione è ben diversa.
L'eccellente conversione di Star Wars Outlaws realizzata da Massive Entertainment ha infatti confermato le sorprendenti capacità del sistema confezionato da Nintendo, che soprattutto grazie al supporto del DLSS sembra in grado di far girare praticamente ogni cosa, dimenticandosi di essere un semplice handheld.
Immaginare prima del lancio che Switch 2 sarebbe stato in grado di rivaleggiare con una macchina casalinga come Xbox Series S sarebbe stato bollato come ridicolo, eppure in determinati frangenti e con determinate produzioni third party il confronto è reale e concreto.
Certo, esistono diversi giochi che hanno sfruttato in maniera decisamente meno brillante l'hardware e le funzionalità della nuova console Nintendo, ma non c'è dubbio che il potenziale sia lì, in attesa di essere espresso pienamente. E siamo ancora all'inizio.
Un cambio di prospettiva è possibile?
Abbiamo avuto modo di ragionare sul controverso rapporto fra Nintendo Switch 2 e i giochi third party già in un paio di occasioni, quando ci siamo trovati a scrivere dei dati di vendita non proprio entusiasmanti per i titoli multipiattaforma e del probabilissimo arrivo di Assassin's Creed Shadows sulla console.
A quanto pare, in questo momento la percezione degli utenti che hanno acquistato la nuova piattaforma ibrida è la stessa di chi possedeva l'originale Nintendo Switch: la gente vede questa macchina come un sistema su cui far girare soltanto le esclusive della casa di Kyoto, con ben poche eccezioni.
A colpi di ottime conversioni, come appunto quelle di Star Wars Outlaws e Cyberpunk 2077, tuttavia, lo scenario potrebbe effettivamente cambiare e con esso il modo in cui Switch 2 viene considerato: non più un prodotto focalizzato su determinate esperienze, bensì un ottimo punto di incontro anche per chi desidera cimentarsi con i migliori progetti multipiattaforma.
Come come la pensate? Qual è la vostra percezione di Nintendo Switch 2? Può ambire a essere l'unica console che avete in casa? Parliamone.