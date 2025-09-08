Nintendo Switch 2 è davvero la console perfetta per le terze parti? Sebbene i numeri non stiano premiando gli sforzi dei diversi publisher attualmente impegnati nel portare sulla nuova piattaforma ibrida i loro ultimi giochi, dal punto di vista tecnico la questione è ben diversa.

L'eccellente conversione di Star Wars Outlaws realizzata da Massive Entertainment ha infatti confermato le sorprendenti capacità del sistema confezionato da Nintendo, che soprattutto grazie al supporto del DLSS sembra in grado di far girare praticamente ogni cosa, dimenticandosi di essere un semplice handheld.

Immaginare prima del lancio che Switch 2 sarebbe stato in grado di rivaleggiare con una macchina casalinga come Xbox Series S sarebbe stato bollato come ridicolo, eppure in determinati frangenti e con determinate produzioni third party il confronto è reale e concreto.

Certo, esistono diversi giochi che hanno sfruttato in maniera decisamente meno brillante l'hardware e le funzionalità della nuova console Nintendo, ma non c'è dubbio che il potenziale sia lì, in attesa di essere espresso pienamente. E siamo ancora all'inizio.