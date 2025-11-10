Una nuova PS5 e altre possibili novità che potrebbero emergere dal PlayStation State of Play "giapponese"

Uno State of Play a novembre è cosa piuttosto inusuale per Sony, ma questo è diventato vero più o meno per qualsiasi presentazione al pubblico da parte della compagnia in questione, che di recente sembra piuttosto restia a fare annunci e mostrare nuove produzioni, cosa peraltro anche comprensibile considerando quanto continui tranquillamente a vendere console a prescindere dalla produzione di giochi. Ancora più strano è però uno State of Play dichiaratamente incentrato sul Giappone e l'Asia, con produzioni provenienti da oriente nel ruolo di protagoniste di questo evento. Volendo, ci potremmo aggiungere l'ulteriore stranezza dell'orario, considerando che lo show andrà in scena quando in Giappone sono le 7:00 del mattino, che non sembra proprio lo slot più indicato per una presentazione del genere, ma questo è un altro discorso. Sony ha annunciato un nuovo State of Play incentrato principalmente sulle produzioni e sul mercato giapponese e asiatico, ed è una novità davvero molto interessante: l'appuntamento è fissato per domani, 11 novembre, alle ore 23:00 italiane, come di consueto dando pochissimo preavviso e senza in effetti dare il tempo di montare più di tanto l'hype, ma in questo caso particolare siamo veramente a corto di indizi e voci di corridoio su cosa potrebbe essere presentato.

Una PS5 giapponese economica e altre speculazioni È chiaro che Sony ha bisogno di recuperare terreno in patria: Nintendo sta facendo letteralmente a pezzi la concorrenza e Nintendo Switch 2 sembra partita con un passo decisamente simile al predecessore, cosa che significa in pratica che non c'è trippa per gatti da quelle parti, ma PlayStation potrebbe ancora provare qualche mosso per contenere i danni. Una di queste, secondo alcune voci di corridoio recenti, potrebbe essere la presentazione di un nuovo modello di PS5 appositamente studiato per il mercato giapponese: in maniera simile a quanto visto anche con Nintendo Switch 2, si tratterebbe di una console caratterizzata da un blocco regionale che ne consente l'utilizzo solo in Giappone e con prodotti nipponici, verosimilmente venduta a un prezzo più basso di quella standard (si dice intorno ai 50.000 yen, ovvero meno di 300€. Gli utilizzatori di PS Portal per PS5 sono più coinvolti degli altri giocatori Potrebbe essere una mossa interessante, ma ovviamente non c'è ancora alcuna conferma e inoltre, considerando i costi di produzione che ancora caratterizzano PS5, non sembra proprio una soluzione facile da intraprendere. Per quanto riguarda i giochi che potrebbero essere presentati, bisogna invece lavorare molto di fantasia: tra le voci di corridoio si parlava della possibile presentazione in arrivo per Horizon Online, o come si chiamerà il progetto in stile Monster Hunter MMO di NCSoft per PlayStation, il cui annuncio a dire il vero era previsto per il G-STAR, ma vista la corrispondenza potrebbe avvenire anche allo State of Play. Parlando sempre di giochi giapponesi, è possibile la presenza di Marvel Tokon: Fighting Souls, sviluppato da Arc System Works, di cui potrebbero essere presentati nuovi personaggi, ma le possibilità sono ovviamente ampie e particolarmente affascinanti. Possiamo aspettarci nuovi progetti da parte di team cinesi e coreani, e vista la stretta collaborazioni potrebbero esserci titoli MiHoYo o in generale altri RPG in stile gacha, che sembrano aver trovato una nuova casa in PS5. La presenza di Yuki Kaji come presentatore può far pensare a un qualche collegamento con una delle tante serie di anime a cui l'attore dà la voce, e tra questi potrebbe esserci The Seven Deadly Sins: Origin. I sogni più arditi riguardano titoli di grosso calibro come una possibile presentazione di Persona 6 da parte di Atlus, ma qui ovviamente siamo nell'ambito delle pure speculazioni.

