Gli utilizzatori di PS Portal per PS5 sono più coinvolti degli altri giocatori

PS Portal è un dispositivo creato appositamente per il Remote Play di PS5 che ha avuto una popolarità inattesa. I dati di Sony affermano che attualmente è posseduto dal 5% di tutti i proprietari di PS5 negli Stati Uniti. Una quantità considerevole, quindi, visto che parliamo sempre di un apparecchio esterno alla console. Stando a quanto riportato dalla compagnia, inoltre, i giocatori che usano PS Portal sono più coinvolti degli altri .

Un successo inatteso?

Sony ha recentemente migliorato le capacità di PS Portal, consentendo agli abbonati a PS Plus Premium di giocare in streaming direttamente dal cloud.

I giochi di PS5 sono giocabili dal cloud su PS Portal

Questo elimina del tutto la necessità di possedere una PS5, permettendo di giocare a oltre 2.800 titoli direttamente sul dispositivo.

Parlandone con Tech Radar, il Senior Manager of Product Development Takuro Fushimi ha rivelato alcuni dettagli interessanti su PS Portal:

"I nostri dati mostrano che gli utenti di PS Portal sono più attivi rispetto ai non utenti. PS Portal è ora diventato il dispositivo più utilizzato per il Remote Play su PS5, superando mobile, PC, PS5 e PS4."

Considerata la natura dell'apparecchio, è difficile esserne sorpresi, visto che chi lo ha comprato lo ha fatto appositamente per il Remote Play, inizialmente l'unica funzione disponibile. Allo stesso tempo, il dato mostra quanta richiesta ci sia di poter giocare in mobilità, confermando così una tendenza in atto nel mercato da anni.

Insomma, pare che la diffidenza iniziale verso PS Portal si sia completamente dissolta, facendo segnare a Sony un altro successo.