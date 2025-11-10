MacBook Pro: redesign con OLED e touch screen solo per i modelli M6 Pro e M6 Max

Le novità per i modelli MacBook Pro

A riportare le informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter "Power On". Il redesign del MacBook Pro, innanzitutto, è previsto tra la fine del 2026 e il 2027. Tuttavia, stando alle sue dichiarazioni, non possiamo aspettarci novità particolarmente significative sui modelli base. Dovrebbero infatti essere i MacBook M6 Pro e M6 Max a introdurre i cambiamenti più importanti: display OLED, supporto touch e telaio più sottile.

MacBook

"Nella prima metà dell'anno, Apple prevede di lanciare nuovi MacBook Pro con processori M5 Pro e M5 Max, insieme a un MacBook Air con chip M5", ha scritto Gurman. "A metà anno arriveranno il Mac mini con chip M5 e M5 Pro, oltre alle versioni M5 Max e M5 Ultra del Mac Studio. Verso la fine dell'anno, è atteso il debutto del chip M6 e l'introduzione di un nuovo MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa".

Successivamente, ha fatto maggiore chiarezza sui modelli M6: "Due dei Mac presenti nella roadmap segnano cambiamenti importanti. Ho già scritto del primo: un MacBook Pro M6 Pro e M6 Max ridisegnato, con display OLED, chassis più sottile e supporto touch. L'arrivo è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027".