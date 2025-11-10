Nel 2025 i videogiochi indipendenti stanno umiliando i grandi progetti

I videogiochi indipendenti sono sempre esistiti. Anzi, di tanto in tanto fa bene ricordare che c'è stato un periodo storico in cui praticamente tutti i videogiochi erano indipendenti, tutti eccetto quelli su cui veniva posta arbitrariamente un'etichetta. Spacewar!, The Oregon Trail, Colossal Cave Adventure: i grandi padri di una forma d'arte in continuo divenire erano fioriti proprio dalla passione degli hobbisti che è infine esplosa nel 1977, con l'avvento dei primi personal computer con BASIC e grazie al lavoro di divulgazione di personalità come David Ahl. Era un movimento che procedeva in una direzione opposta rispetto a quella inseguita dal fondatore di Atari Nolan Bushnell, il personaggio che più d'ogni altro riuscì a spingere lo sguardo oltre il confine del tempo: ciò che stava prendendo forma allora non era solamente un nuovo tipo d'intrattenimento e una nuova forma d'arte, ma una delle industrie più redditizie che si fossero mai viste.

Eppure, nonostante il potere del denaro, i videogiochi indipendenti non sono mai spariti. Sono sopravvissuti grazie ai "bedroom coders" dell'epoca dello ZX Spectrum, si sono evoluti assieme all'emersione del sottobosco del modding nell'epoca dei freeware, sono riusciti a diffondersi in tutto il mondo grazie a internet durante l'era di Adobe Flash. Chi non ha giocato un "Escape the Room" caricato dal modem 56K all'alba dei 2000? Beh, sicuramente tantissimi giovani, ma chi c'era allora se ne ricorda molto bene. Certo, il significato stesso della locuzione "videogioco indipendente" è cambiato tantissimo nel corso degli anni, specialmente da quando ha assunto la formula abbreviata di "indie".

Che cos'è oggi, davvero, un videogioco indipendente? Se è una produzione priva di editore e autoprodotta, allora Baldur's Gate III di Larian Studios è un titolo indipendente, ma una risposta di questo genere cozza con il sentire comune. E se, invece, alle spalle del progetto c'è un grosso editore come Devolver Digital, si tratta ancora di un titolo "indie"?

Nel 2010 Swen Vincke ha scelto di recidere ogni contatto con gli editori rendendo Larian Studios un'entità totalmente indipendente e autoprodotta. Dove si traccia la linea che separa Divinity: Original Sin e Baldur's Gate III?

La discussione è tanto interessante quanto irrilevante al di là della comunicazione, perché il settore tende semplicemente a dividere i videogiochi per ordini di grandezza, di budget, di visibilità: ci sono gli enormi AAA, poi gli ambiziosi, ma misurati AA, infine c'è l'immenso bacino che raccoglie i titoli indie. Il problema è che tale concezione, per la stessa natura del mercato, è destinata a deteriorarsi nel tempo: gli sviluppatori indipendenti, i "solo dev" e i piccoli collettivi - come per esempio Supergiant Games - stanno inanellando un successo commerciale dietro l'altro, potendosi permettere di scalare le produzioni successive e presentandosi sul mercato con prodotti che, sotto il profilo dei cicli di sviluppo, della cura, delle grezze dimensioni e soprattutto dei risultati finanziari, competono ad armi pari con i poli industriali dell'élite. Insomma, parafrasando il grande Duccio Patané, "siamo ancora ignari che i muri sono caduti", ed è per questa ragione che il termine indie ha perso molta della forza politica che aveva in passato.

Nonostante ciò, la massa variopinta che continuiamo cocciutamente a definire "mercato indie" non ha ancora raggiunto un pieno riconoscimento della sua dignità. Mentre da una parte s'incontra un'immensa fetta di pubblico che continua a considerare gli indie come una corrente secondaria e dimenticabile, per sua stessa essenza inferiore alle ambizioni dei videogiochi AAA e alle loro prodezze sui fronti della tecnologia e della fedeltà grafica, dall'altra sono gli stessi addetti ai lavori ad aver adottato un approccio estremamente cauto alla crescita del fenomeno. Se, fin dal momento dell'istituzione nel 2014, non è mai successo che un videogioco "indie" riuscisse a vincere il premio per il Game of the Year sopra il palco dei The Game Awards, al contempo alcune di queste produzioni sono state spesso protette e coccolate, come se avessero bisogno di un trattamento di favore rispetto al resto dell'offerta perché intrinsecamente deboli.

Nel 2024 Balatro ha raccolto una candidatura alla massima statuetta dei TGA, cosa che solo altri tre indie erano riusciti a fare prima di lui

Stavolta sembra esserci l'eventualità concreta di assistere al cortocircuito di Geoff Keighley che premia un gioco indie alla fine della sua kermesse, anche se probabilmente non accadrà per grande merito di un certo team francese, ma senza ombra di dubbio quest'anno segnerà un punto di svolta fondamentale nella percezione della massa. E questo perché nel 2025 i videogiochi indipendenti hanno dominato l'industria sotto tutti i punti di vista, per creatività, per innovazione, per qualità e attenzione al dettaglio, e per molti versi anche sul piano commerciale.