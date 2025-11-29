Black Myth: Wukong è in maxi offerta su Instant Gaming con le promozioni del Black Friday

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile e presente un'ottima promozione in occasione del primo giorno post-Black Friday. Black Myth: Wukong viene messo in offerta con uno sconto attivo del 28% per un costo di 42,99€ (il quale, aggiungendo l'IVA, sale a 52,45€). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal box qui in basso: La key può essere utilizzata solo su Steam. Black Myth: Wukong è un GDR d'azione pubblicato nel 2024 da Game Science e ispirato al celebre romanzo cinese Il viaggio in Occidente. Il giocatore veste i panni del Predestinato, una scimmia antropomorfa modellata su Sun Wukong, impegnata in un viaggio ricco di combattimenti, magia e trasformazioni.