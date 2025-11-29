Elden Ring: Nightreign cala di prezzo su Instant Gaming con le promo del Black Friday, maxi sconto attivo

Su Instant Gaming, oggi, in occasione del primo giorno post-Black Friday, è disponibile e presente una promozione molto allettante e interessante su Elden Ring: Nightreign che viene messo in sconto del 25% e viene venduto a 29,99€ (aggiungendo l'IVA il prezzo sale a 36,59€). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui giù: La key che viene fornita è utilizzabile su Steam. Elden Ring Nightreign è un roguelike action RPG pubblicato nel 2025 da Bandai Namco Entertainment e sviluppato da FromSoftware. Spin-off dell'acclamato Elden Ring, il titolo riprende molte delle meccaniche originali integrandole con elementi roguelike e un forte focus sulla cooperazione.
Ulteriori dettagli sul gioco
I giocatori vestono i panni dei Nightfarers, impegnati in una missione per spezzare il dominio della notte all'interno di Limveld, una versione generata proceduralmente della regione di Limgrave. Il gioco può essere affrontato in solitaria, ma è progettato principalmente per squadre cooperative di tre giocatori, che hanno a disposizione tre giorni in-game per prepararsi allo scontro finale con il boss.
Come in alcuni battle royale, l'area di gioco si restringe progressivamente e torna a espandersi solo dopo l'eliminazione del boss minore che conclude ogni giornata. Il 19 giugno 2025 è stata introdotta la modalità avanzata Everdark Sovereigns, che propone versioni più difficili del Nightlord, partendo direttamente dalla seconda fase e includendo una terza fase inedita. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.