Elden Ring Nightreign ha un problema con l'Erudito e bisognerà aspettare una patch

A quanto pare c'è un problema con l'Erudito in Elden Ring Nightreign: l'uso di una delle abilità del personaggio, introdotto con il DLC Forsaken Hollows, causa un blocco improvviso del gioco e bisognerà attendere l'arrivo di una patch perché il bug venga risolto.

"È stato individuato un problema in Elden Ring Nightreign in cui utilizzare l'abilità Analyze dello Scholar per prendere di mira un alleato, mentre si passa alla schermata dei risultati, causa il crash del gioco", ha scritto FromSoftware in un post sui social.

"Questo problema verrà risolto in una futura patch. Ci scusiamo per il disagio", ha concluso il team di sviluppo giapponese, che evidentemente non è riuscito a individuare questo specifico inconveniente durante le fasi di test del personaggio e ora si trova a dover correre ai ripari.

Ad ogni modo, The Forsaken Hollows ha già superato i due milioni di copie vendute nel giro di pochi giorni, confermando la straordinaria popolarità di Elden Ring e il grande entusiasmo che circonda questa proprietà intellettuale.