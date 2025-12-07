2

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie

Stando a quanto rivelato da King Art Games, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie basata sull'universo creato da Games Workshop.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/12/2025
Lion El'Jonson in Warhammer 40.000: Dawn of War 4
In concomitanza con la pubblicazione del trailer della storia, King Art Games ha rivelato che Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie, ovverosia consentirà di controllare un Primarca.

I Primarchi di Warhammer 40.000 sono praticamente dei semidei, figli genetici dell'Imperatore creati per comandare le Legioni di Space Marine, che in passato sono comparsi nei vari giochi basati sull'universo creato da Games Workshop, ma mai in una forma utilizzabile dagli utenti.

Nel caso di Dawn of War 4, avremo la possibilità di vestire i panni di una di queste figure, nella fattispecie Lion El'Jonson, leggendario Primarca degli Angeli Oscuri, in corrispondenza con la fase finale della campagna principale, che come sappiamo è stata scritta da John French.

A tal proposito, la presenza degli Angeli Oscuri come seconda fazione di Space Marine giocabile segna un'altra grande novità per lo strategico prodotto da Deep Silver, dopo anni di dominio da parte dei Corvi Sanguinari.

Un capitolo mai così ambizioso

Gli sviluppatori di King Art Games hanno spiegato che il progetto di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 rappresenta per loro un sogno che si realizza e proveranno a riportare la serie alle sue gloriose origini, traendo ispirazione in particolare dal primo capitolo della saga.

Il fatto che Dawn of War 4 includerà due fazioni degli Space Marine nella relativa campagna, oltre all'appena citata novità del Primarca giocabile, distinguerà ulteriormente questa produzione dalle precedenti.

