Un trailer introduce la storia di Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato mostrato con il trailer della storia al PC Gaming Show di stasera, confermando i presupposti narrativi di un'esperienza che punta a rilanciare la celebre serie strategica con un capitolo mai così ambizioso.

Sviluppato da King Art Games, Dawn of War 4 mette alcune fazioni dell'universo di Warhammer 40.000 a confronto in battaglie spettacolari, che riprendono la formula classica della saga proiettandoci all'interno di ampie mappe piene di punti da conquistare e unità da costruire per poter creare squadre numerose ed efficaci.

Il trailer cinematografico pubblicato in questa occasione è denso di atmosfera, sequenze di grande impatto visivo e rimandi a una lore che si conferma sempre molto affascinante, e che può contare letteralmente su milioni di appassionati in tutto il mondo.

In arrivo su PC nel corso del 2026, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 punta insomma a recuperare una proprietà intellettuale di culto e a rilanciarla nel rispetto dei capitoli originali, in particolare i primi.