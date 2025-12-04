2

Un trailer introduce la storia di Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato mostrato con il trailer della storia durante il PC Gaming Show.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/12/2025
Uno dei personaggi di Warhammer 40.000: Dawn of War 4
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
News Video Immagini

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato mostrato con il trailer della storia al PC Gaming Show di stasera, confermando i presupposti narrativi di un'esperienza che punta a rilanciare la celebre serie strategica con un capitolo mai così ambizioso.

Sviluppato da King Art Games, Dawn of War 4 mette alcune fazioni dell'universo di Warhammer 40.000 a confronto in battaglie spettacolari, che riprendono la formula classica della saga proiettandoci all'interno di ampie mappe piene di punti da conquistare e unità da costruire per poter creare squadre numerose ed efficaci.

Il trailer cinematografico pubblicato in questa occasione è denso di atmosfera, sequenze di grande impatto visivo e rimandi a una lore che si conferma sempre molto affascinante, e che può contare letteralmente su milioni di appassionati in tutto il mondo.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie strategica Warhammer 40.000: Dawn of War 4, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie strategica

In arrivo su PC nel corso del 2026, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 punta insomma a recuperare una proprietà intellettuale di culto e a rilanciarla nel rispetto dei capitoli originali, in particolare i primi.

Un ritorno trionfale

Annunciato durante l'ultima edizione della Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 segna un grandissimo ritorno, con quattro fazioni iconiche (Space Marine, Orki, Necron e Adeptus Mechanicus), caratterizzate ognuna da meccaniche differenti che cambiano il volto del gameplay.

Il trailer fa riferimento a un comparto narrativo che in questo caso potrà contare sull'esperienza e il talento di John French, autore della Biblioteca Nera, e che vanterà dunque uno spessore assolutamente inedito per la serie.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer introduce la storia di Warhammer 40.000: Dawn of War 4