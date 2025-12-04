Non c'è musica nel deserto di Metroid Prime 4 Beyond, a meno che non si spendano 20 euro per un amiibo

Metroid Prime 4 Beyond è ormai arrivato, dopo anni e anni di attesa. Alcuni hanno notato una stranezza: la sezione del deserto, sostanzialmente la parte open world del gioco, non ha musica, nonostante ci si passi molto tempo. Poco male, nel caso in cui fosse una scelta stilistica.

In realtà, c'è un modo per sbloccare della musica, ma non piacerà a tutti: acquistare l'amiibo di Samus che costa 20 euro (19,99 euro per la precisione).