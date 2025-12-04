21

Non c'è musica nel deserto di Metroid Prime 4 Beyond, a meno che non si spendano 20 euro per un amiibo

La musica nel deserto di Metroid Prime 4 Beyond non è completamente assente, ma è bloccata dietro l'acquisto di un amiibo da 20 euro.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/12/2025
L'amiibo di Samus in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4 Beyond è ormai arrivato, dopo anni e anni di attesa. Alcuni hanno notato una stranezza: la sezione del deserto, sostanzialmente la parte open world del gioco, non ha musica, nonostante ci si passi molto tempo. Poco male, nel caso in cui fosse una scelta stilistica.

In realtà, c'è un modo per sbloccare della musica, ma non piacerà a tutti: acquistare l'amiibo di Samus che costa 20 euro (19,99 euro per la precisione).

Musica maestro

A scoprire questa stranezza, confermata da Nintendo stessa, è stato lo youtuber Luke Stephens su X, in risposta a un utente che si lamentava per l'assenza di musica in quella sezione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Stephens ha spiegato: "Fatemi capire bene: se pagate 19,99 euro per l'amiibo da collezione di Samus in #MetroidPrime4, potete ascoltare/selezionare musica mentre guidate la moto Vi-O-La nel deserto altrimenti silenzioso... In altre parole: hanno messo la MUSICA mentre si attraversa il deserto dietro un paywall da 20 euro... Mi sfugge qualcosa che renda sensata questa cosa?"

È proprio così, come conferma la pagina ufficiale giapponese degli amiibo di Metroid Prime 4 Beyond, in cui possiamo leggere:

L'amiibo di Samus di Metro Prime 4 Beyond
L'amiibo di Samus di Metro Prime 4 Beyond

Quando tocchi l'amiibo di Samus [Metroid Prime 4]

  • Puoi cambiare la musica di sottofondo quando sei a bordo di Vi-O-La in Solvalei.
  • Una volta al giorno puoi attivare uno scudo che blocca fino a 99 danni.
  • Quando lo scudo viene attivato, anche la vita di Samus viene ripristinata completamente.

Insomma, non ci sono più dubbi su questa "caratteristica", che sicuramente non entusiasmerà. Va detto che a essere sbloccata pare essere la radio della moto futuristica di Samus, che consente di cambiare la musica di sottofondo, quindi è considerabile una specie di extra.

