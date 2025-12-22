Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere elementi da RPG multiplayer online, ribadisce un annuncio

In questo caso si tratta di un annuncio di lavoro per un Senior Software Engineer da applicare in Avalanche Studios per un "action RPG open world blockbuster su Hogwarts Legacy", a quanto pare, che ha tutta l'aria di essere un seguito del gioco in questione, sebbene non venga ancora menzionato il titolo del nuovo capitolo, ancora non annunciato.

In attesa che venga effettivamente annunciato in via ufficiale, sappiamo già che Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo, sebbene possa essere identificato anche con un nome diverso, e qualche dettaglio potrebbe emergere dagli annunci di lavoro del team, come uno emerso di recente con riferimenti a elementi da RPG multiplayer online .

Un mondo con grande potenziale

Il primo Hogwarts Legacy è un'avventura sostanzialmente single player, dunque l'introduzione di elementi multiplayer online aprono prospettive decisamente nuove come esperienza di gioco per questo seguito, ma non è detto che le informazioni contenute nell'annuncio si traducano in caratteristiche effettive del gioco.

È possibile che si tratti di elementi che vengono sperimentati in fase di sviluppo e potrebbero non essere poi inseriti all'interno della versione definitiva, ma la loro presenza risulterebbe comunque molto interessante.

In effetti, Hogwarts Legacy si basa su un ampio mondo esplorabile che fornisce grande spazio per l'azione anche multiplayer, dunque sarebbe uno scenario ideale per interazioni online, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.

Nell'annuncio si parla anche della gestione di "servizi di backend, persistenza dei dati legati ai giocatori, matchmaking, lobby e infrastrutture server", dunque sembra proprio un'impostazione da gioco online di una certa dimensione.

Nel frattempo, abbiamo visto che Hogwarts Legacy è un successo sempre più grande, avendo recentemente superato i 40 milioni di copie vendute nel mondo.